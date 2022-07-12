Разведчики освободили из плена пятерых украинцев / фото ГУР

Специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины провело спецоперацию на оккупированной территории Херсонской области. Удалось освободить из плена пятерых украинцев.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобожден пятерых граждан Украины, которые находились в плену у российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Среди освобожденных из плена:

  • военнослужащий ВСУ;
  • бывший сотрудник полиции;
  • трое гражданских лиц.

Отмечается, что один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение. Сейчас все освобожденные находятся под опекой украинской власти и получают надлежащее лечение.

Как сообщал УНИАН, в День Конституции Украины в Николаевской области состоялся обмен военнопленными между Украиной и оккупантами. 15 оккупантов обменяли на 16 украинских бойцов и одного гражданского.

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