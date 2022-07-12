Операцию по освобождению пленных провели бойцы спецподразделения ГУР.

Специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины провело спецоперацию на оккупированной территории Херсонской области. Удалось освободить из плена пятерых украинцев.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобожден пятерых граждан Украины, которые находились в плену у российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Среди освобожденных из плена:

военнослужащий ВСУ;

бывший сотрудник полиции;

трое гражданских лиц.

Отмечается, что один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение. Сейчас все освобожденные находятся под опекой украинской власти и получают надлежащее лечение.

Как сообщал УНИАН, в День Конституции Украины в Николаевской области состоялся обмен военнопленными между Украиной и оккупантами. 15 оккупантов обменяли на 16 украинских бойцов и одного гражданского.

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