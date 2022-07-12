Специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины провело спецоперацию на оккупированной территории Херсонской области. Удалось освободить из плена пятерых украинцев.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
"В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобожден пятерых граждан Украины, которые находились в плену у российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Среди освобожденных из плена:
- военнослужащий ВСУ;
- бывший сотрудник полиции;
- трое гражданских лиц.
Отмечается, что один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение. Сейчас все освобожденные находятся под опекой украинской власти и получают надлежащее лечение.
Как сообщал УНИАН, в День Конституции Украины в Николаевской области состоялся обмен военнопленными между Украиной и оккупантами. 15 оккупантов обменяли на 16 украинских бойцов и одного гражданского.