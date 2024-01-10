Еще одну такую школу планируют построить в одном из центральных районов города.

Первую подземную школу в Харькове, которая строится в Индустриальном районе, планируют открыть в марте. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, подрядчик уже смонтировал бетонные конструкции и начал тепло- и гидроизоляцию объекта. Также производится установка систем канализации, водопровода и вентиляции.

Мэр отметил, что строительство школы идет четко по графику, несмотря на вражеские обстрелы города, морозы и непогоду.

"Подрядчики обещают держать заданный темп, чтобы уже с марта месяца мы смогли обучать здесь наших детей и приступить к возведению следующей такой школы в одном из центральных районов города", - заявил Терехов.

Обучение детей в метро Харькова и строительство подземных школ - детали

С 1 сентября 2023 года для школьников Харькова обустроили более 60 классов на нескольких станциях метрополитена, чтобы дети могли безопасно обучаться, ведь город страдает от постоянных ракетных обстрелов.

Параллельно с этим в Харькове продолжаются работы по строительству бомбоубежищ в учебных заведениях и подземной школы. В прошлом году в октябре Терехов заявлял, что стоимость ее строительства составит около 58 миллионов гривен.

Также подземную школу строят под Харьковом - в поселке Коротичи. Она способна выдержать прямое попадание ракеты С-300.

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