Защитное сооружение может одновременно вместить около 500 человек.

В поселке Коротичи Харьковской области началось строительство подземной школы, которая способна выдержать прямое попадание ракеты С-300. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Одно из запланированных укрытий уже строим в поселке Коротичи Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети", - рассказал он.

По его информации, это защитное сооружение способно одновременно вместить около 500 человек, что соответствует количеству учеников и педагогов, находящихся в местной общеобразовательной школе. Кроме того, во время тревог это укрытие будет способно вместить людей из соседнего детсада, офисов и других заведений.

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Синегубов добавил, что стоимость работ составляет 99,1 миллиона гривен.

"Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300", - заверил глава ОВА.

Обучение школьников в метро Харькова: что известно

Из-за того, что Харьков находится под постоянной угрозой обстрелов ракетами С-300, среагировать на которые недостаточно времени, местные власти решили обустроить с 1 сентября для учеников обучение в метрополитене. Для этого было подготовлено 60 классов. Возможность учиться там имеют более 1000 школьников, преимущественно, это ученики младшей школы.

Параллельно с этим в городе продолжаются работы по строительству бомбоубежищ в школах.

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