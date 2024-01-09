Успехов у российских оккупантов на этом направлении нет, и им не понравятся решения, которые в ближайшее время будут приняты украинским командованием.

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой посетили позиции Сил обороны в районе Купянска.

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства обороны Украины, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил их с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.

В то же время в сообщении отмечается, что успехов у российских оккупантов на этом направлении нет. "Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время - врагу не понравится", - подчеркнул Умеров.

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Как сообщал УНИАН, в своей вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил проинформировал, что в районе Синьковки Харьковской области российские войска пытались улучшить тактическое положение, наши бойцы отбили четыре атаки.

Кроме того, захватчики нанесли авиаудары в районах Петропавловки, Ивановки, Табаевки, Песчаного и Берестового Харьковщины. Также под огнем артиллерии и минометов оказались около 10 населенных пунктов.

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