Говорит, только в его дом прилетало по меньшей мере семь раз. Один из подъездов - полностью разрушен.

Три месяца с самого начала полномасштабной войны РФ против Украины под обстрелами в доме на Северной Салтовке живет харьковчанин Максим. Все его соседи уехали. Жену и родителей муж тоже отправил на Запад Украины, а сам решил остаться.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

После того, как рашисты несколько раз попали по зданию, в его квартире во время очередного обстрела выбило окна - он их закрыл. Когда газа не стало, еду начал готовить на мангале прямо на улице. Каждый день мужчина отчитывался соседям, стоят ли еще их квартиры.

Во время очередного взрыва вблизи Максим даже внимания не обращает, успокаивает: это еще не сильно. Горячее всего, говорит, было в апреле и начале мая.

"Прилетела сюда как раз ракета. Вот так мимо нас как раз прилетела. И свиста даже не было. Ничего не успели, три дня ничего не слышал", - рассказывает Максим.

Немало соседей оставили мужчине ключи от своих квартир. Максим ежедневно отписывал в чате, в какой квартире вынесло стекла, а где произошел пожар. Говорит, только в этот дом прилетало по меньшей мере семь раз. Один из подъездов - полностью разрушен.

Именно на Северную Салтовку - ближайший к границе с Россией район Харькова - пришлось больше всего вражеских ударов. Рашисты начали обстреливать его с первых дней войны и лупят до сих пор. В начале войны отсюда уехали все, кто мог. Но сейчас, несмотря на вражеские атаки люди понемногу возвращаются: кто за вещами, а кто и насовсем.

До войны на Салтовке жили более 300 тысяч харьковчан. Но сейчас многим возвращаться некуда. По состоянию на сейчас россияне уничтожили 70% многоэтажек. После войны район будут, говорят в горсовете, а пока пытаются дать тем, чьи дома уцелели, хоть какие-то условия для жизни. Коммунальщики работают почти без выходных. Уже более 3 сотен домов здесь со светом и водоснабжением.

Отметим, что россияне продолжают лупить по Харьковщине. За сутки из артиллерии обстреляли Дергачи и Мерефу. Есть раненые. Вражеские снаряды долетают и до самого Харькова.

Вас также могут заинтересовать новости: