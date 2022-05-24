Сейчас они сосредоточены на удержании занятых позиций.

На Харьковщине за сутки в результате обстрелов российских войск погиб один человек, еще трое ранены.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Оккупанты, хоть их и отбили непосредственно от Харькова, продолжают обстреливать областной центр и мирное население области", - подчеркнул он.

По его словам, этой ночью оккупанты нанесли удар тремя ракетами по Мерефе, одна из них была сбита силами ПВО, однако в результате попадания ракет частично разрушено админздание подстанции Южной железной дороги. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, утром враг обстрелял территорию Дергачевской общины, в результате попадания снаряда загорелось торговое учреждение - погибла 69-летняя женщина, а еще один человек получил ранения.

В то же время в с. Савинцы Изюмского района в результате обстрела россиян ранены два человека.

"Российские оккупанты на Харьковщине сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление. Возле Изюма сегодня враг провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека. Наши защитники нанесли врагу потери и заставили отойти", - сообщил председатель ОВА.

Ранее сообщалось, что экс-военный РФ сжег свой паспорт и пошел защищать Харьков.

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