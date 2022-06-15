В горсовете призвали жителей перед выходом из квартиры обязательно закрывать окна и двери.

В Харькове мошенники расклеили объявления у подъездов с просьбой оставлять открытыми квартиры якобы для огневых позиций бойцов территориальной обороны.

Об этом сообщает Харьковский городской совет в Facebook.

"В Харькове распространяют фейковую информацию о том, что КП "Жилкомсервис" якобы обращается к горожанам с просьбой оставлять открытыми свои квартиры. В объявлениях, которые мошенники расклеивают у подъездов жилых домов, такая просьба объясняется необходимостью расположения там огневых позиций бойцов территориальной обороны", - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что такая информация не соответствует действительности. При этом призывают горожан перед выходом из дома обязательно закрывать окна и двери.

Как сообщал УНИАН, в Киеве разоблачили предпринимателя, который продавал гуманитарную помощь, полученную от стран Европейского Союза и США.

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