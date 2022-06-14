По словам Макса Гордеева, сейчас в городе наблюдается неблагоприятная ситуация.

Известный украинский экстрасенс и таролог Макс Гордеев призвал жителей Харькова не возвращаться домой, если ранее они уехали в более безопасное место.

По словам эксперта, в городе наблюдается сложная ситуация. Он добавил, что энергетически Харьков находится в неправильной вибрации.

"На данный момент я не могу сказать, что Харьков - это город, который будет полностью разрушен. Там очень много негативных моментов, город находится в не очень хорошем энергетическом потоке. Также я вижу человека, который правит этим городом, а еще вижу другого человека, который туда придет. Он будет восстанавливать город", - сказал Гордеев.

Он добавил, что для Харькова стабильность наступит около 4 месяцев: "Харьков будет украинским".

Напомним, ранее экстрасенс назвал дату последнего боя за Мариуполь. По его словам, до 9 сентября в этом городе должны закончится активные боевые действия.

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