Отопление начнут отключать с завтрашнего дня - 26 марта.

В Харькове с 26 марта отключат отопление, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, которая пострадала в результате обстрела 22 марта. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, коммунальные службы совместно с энергетиками продолжают устранять последствия атаки, чтобы восстановить предоставление коммунальных услуг в жилых домах.

"И хотя частично им уже удалось это сделать, дефицит электроэнергии все еще ощутим. Поэтому едва ли не единственной из возможных мер для уменьшения нагрузки на энергосистему видится досрочное завершение отопительного сезона", - пояснил чиновник.

Видео дня

Терехов отметил, что это позволит обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан.

"Отключать теплоснабжение начнут с завтрашнего дня. Температура воздуха на улице - благоприятная", - проинформировал мэр.

Масштабная атака на Харьков 22 марта - детали

22 марта российская армия обстреляла Харьков. По данным мэра Игоря Терехова, это была самая мощная ракетная атака по городу с начала войны. Враг выпустил более 20 ракет. Вследствие этого разрушены трансформаторные подстанции и ТЭЦ, город остался без электроэнергии, воды и отопления.

По состоянию на 24 марта, около 60% горожан уже подключили к отоплению, а электроснабжение восстановили для около 40% потребителей. Водоснабжение восстановлено практически во всех домах горожан.

Сегодня, 25 марта, удалось возобновить работу метрополитена с интервалом движения поездов в 20 минут. Вместе с тем мощностей для наземного электротранспорта еще не хватает. Вместо трамваев и троллейбусов пассажиров по схеме блэкаута продолжают перевозить бесплатные муниципальные автобусы.

Вас также могут заинтересовать новости: