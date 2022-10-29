Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга отметила, что официального подтверждения информации об уничтожении трех кораблей-носителей ракет "Калибр" в Севастопольской бухте пока нет.

В оперативном командовании "Юг" допустили, что причиной взрывов в Севастополе может быть неудачный запуск ракет противовоздушной обороны.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, пока официального подтверждения информации об уничтожении трех кораблей-носителей ракет "Калибр" в Севастопольской бухте нет.

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"Неудачный запуск ракет противовоздушной обороны вполне может быть такой причиной, а официальную информацию мы получим позже", - сказала Гуменюк.

Взрывы в Севастополе

Россия оккупировала полуостров Крым в 2014 году и превратила его в военную базу.

29 октября заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в своем Telegram, что в Севастопольской бухте якобы взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ – в том числе фрегат, и десантный корабль.

Впоследствии в Минобороны РФ подтвердили, что в субботу в 4:20 утра корабли Черноморского флота были атакованы на своих пунктах базирования в Севастополе, однако подчеркнули, что лишь одно судно было незначительно повреждено.

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