На телеканале транслировали обращение о том, что якобы Зеленский советует сложить оружие и вернуться к семьям.

В эфире всеукраинского телеканала "Украина 24" в подвижной строке транслировали фейковое текстовое обращение президента Владимира Зеленского, в котором он якобы призвал сложить оружие.

На телеканале транслировали обращение о том, что якобы Зеленский советует сложить оружие и вернуться к семьям.

"Дорогие Украинцы! Уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Пришло время взглянуть в глаза. Не получилось. Стало только хуже. Гораздо хуже больше нет никакого завтра. По крайней мере у меня. И теперь я принял решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь сделать то же самое", - говорится в псевдообращении, которое было в эфире с 12:22 до 12:36.

В "Украина 24" отметили, что их бегущую строку и сайт "Сегодня" сломали вражеские хакеры и транслировали фейковое сообщение Зеленского.

Президент Зеленский сразу опроверг этот фейк.

"По последней детской провокации, что я словно предлагаю сложить оружие, я могу предлагать сложить оружие лишь военным РФ и возвращаться домой. А мы уже дома: мы защищаем своих детей, свои семьи. Ни одно оружие мы не собираемся складывать до нашей победы", — сказал настоящий президент Владимир Зеленский.

В Центре информационной безопасности ранее предупреждали, что российские оккупанты могут распространять фейк о капитуляции Украины. В частности предупреждали, что может быть использована технология дипфейка, которая позволяет в видео подменивать лица известных людей, которые почти нереально отличить от настоящих. Украинская власть неоднократно подчеркивала: Украина не капитулирует.

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