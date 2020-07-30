В доме погибшего 3-летнего Мусы Сулейманова провели молебен в поддержку политзаключенных крымчан (видео)

Ребенка похоронили 27 июля.

В среду, 29 июля, в селе Строгоновка Симферопольского района в доме погибшего трехлетнего Мусы Сулейманова провели молебен (дуа) в поддержку политзаключенных крымчан.

Об этом сообщило общественное объединение «Крымская солидарность» на странице в Facebook.

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«По канонам Ислама, после похорон ребенка дуа (молебен) не проводится, так как дети считаются безгрешными. Собравшиеся со всех концов Крыма люди приехали, дабы поддержать семью погибшего ребенка, помолиться за его отца и всех политзаключенных. Тяжелая утрата, постигшая семью политзаключенного Руслана Сулейманова, трагическая гибель 3-летнего маленького Мусы потрясла весь Крым», – говорится в сообщении.

⚡️ ДУА (МОЛЕБЕН) В ДОМЕ МУСЫ СУЛЕЙМАНОВА Сегодня в Строгановке, в доме Сулеймановых был проведен дуа (молебен). По... Опубліковано Крымская солидарность Середа, 29 липня 2020 р.

Как сообщал ранее УНИАН, 3-летний Муса Сулейманов пропал вечером 24 июля. На его поиски приехали несколько тысяч людей со всего Крыма. 26 июля управление МЧС России по Крыму сообщило, что нашло тело ребенка в выгребной яме. Его похоронили 27 июля.

Пресс-служба управления МВД России по оккупированному Крыму сообщила, что мальчик утонул.

Журналист Айдер Муждабаев указал на подозрительные факты смерти 3-летнего Мусы Сулейманова - сына пленника Кремля Руслана Сулейманова. По его словам, ребенок физически не мог попасть туда и прыгнуть, закрыть за собой крышку так, чтобы никто не заметил.

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