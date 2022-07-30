Среди представленных экспонатов - остатки оружия и катапультное кресло пилота, самолет которого сбили над Черниговом.

В Черниговском историческом музее имени Василия Тарновского открылась выставка "Рашизм=Фашизм. Чернигов в 1941-2022 годах".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе музея, экспонаты выставки начали собирать его работники в Чернигове и окрестных селах после завершения активной фазы боевых действий.

Помощь в этом деле оказали военные, тероборона, волонтеры и неравнодушные черниговцы. Выставка проводит параллели наступления нацистов в 1941 году и рашистов в 2022 году на областной центр Черниговщины.

В экспозиции, которая продлится несколько месяцев, представлены остатки российского оружия, снаряжения, обмундирования российских военных, которые во время полномасштабного наступления 24 февраля зашли на территорию Черниговщины. А еще - исторические картины, фотографии, видеохроники, коллекция карикатур, проводящих параллели между Гитлером и Путиным. Кроме того, посетители могут увидеть катапультное кресло российского пилота Красноярцева, самолет которого был сбит над Черниговом.

Также среди экспонатов - образец кассетного боеприпаса, собранный из частей, он по длине занимает две трети выставочного зала.

По словам старшей научной сотрудницы исторического музея Елены Трухан, "музей - место, где хранится человеческая память".

"Мы не хотим, чтобы что-то было забыто, искажено или неправильно подано", - подчеркнула она.

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