Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

По территории Черниговской области зафиксировано 10 вражеских прилетов.

Об этом своем Telegram сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня мы все проснулись очень рано и это просыпание было очень тревожным, были слышны взрывы, приходы. На сегодня более 10 "прилетов" по территории Черниговской области. Сейчас не буду говорить где, из соображений безопасности. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, это сейчас не могу комментировать. Таким образом враг поздравляет нас с Днем украинской государственности. Мы люди благодарные и обязательно врагу за это отблагодарим", - сообщил он.

Напомним, сегодня, 28 июля, по данным ОК "Север", российские оккупанты выпустили с территории Беларуси более 20 ракет. Сейчас известно о прилетах девяти ракет по территории Гончаровской общины Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала украинская система противовоздушной обороны.

Кроме Черниговщины, враг сегодня выпустил ракеты по пригороду Киева, а также Харькову и Николаеву.

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