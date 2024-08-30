Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил временно исполняющим обязанности командующего Воздушных Сил Анатолия Кривоножко, который сейчас возглавляет воздушное командование "Центр". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
"В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич, командующий воздушным командованием "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, допущен к временному исполнению обязанностей командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Что известно о Кривоножке
Стоит заметить, что Кривоножко с 2006 до 2008 года служил командиром 114 бригады тактической авиации.
В 2015 году его назначили командующим воздушного командования "Центр".
Также президент Украины Владимир Зеленский вручил Кривоножко орден "Золотая звезда" и присвоил звание Героя Украины. Основанием для этого стало то, что в зоне ответственности воздушного командования "Центр" было уничтожено более 1160 ракет и дронов, более 100 наземных целей и одна надводная цель.
Освобождение Олещука - детали
Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николая Олещука.
Соответствующий указ обнародовал Офис президента.
В своем вечернем видеообращении к нации Зеленский прокомментировал решение об увольнении Олещука. Он сказал, что сегодня было несколько "важных разговоров" относительно энергетики, последствий ударов и защиты, которая должна быть. Зеленский отметил, что неоднократно на заседаниях Ставки обсуждался вопрос защиты, в частности что делать, как действовать, чем обеспечить, а сейчас настало "время выводов", поэтому решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
Зеленский поблагодарил всех наших военных летчиков, инженеров, воинов мобильных огневых групп, расчетов ПВО - всех, кто действительно бьется для Украины и добавил, что "это нужно так же на командном уровне - мы должны усиливаться".