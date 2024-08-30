Подписан соответствующий приказ Главнокомандующего ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назначил временно исполняющим обязанности командующего Воздушных Сил Анатолия Кривоножко, который сейчас возглавляет воздушное командование "Центр". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич, командующий воздушным командованием "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, допущен к временному исполнению обязанностей командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о Кривоножке

Стоит заметить, что Кривоножко с 2006 до 2008 года служил командиром 114 бригады тактической авиации.

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В 2015 году его назначили командующим воздушного командования "Центр".

Также президент Украины Владимир Зеленский вручил Кривоножко орден "Золотая звезда" и присвоил звание Героя Украины. Основанием для этого стало то, что в зоне ответственности воздушного командования "Центр" было уничтожено более 1160 ракет и дронов, более 100 наземных целей и одна надводная цель.

Освобождение Олещука - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николая Олещука.

Соответствующий указ обнародовал Офис президента.

В своем вечернем видеообращении к нации Зеленский прокомментировал решение об увольнении Олещука. Он сказал, что сегодня было несколько "важных разговоров" относительно энергетики, последствий ударов и защиты, которая должна быть. Зеленский отметил, что неоднократно на заседаниях Ставки обсуждался вопрос защиты, в частности что делать, как действовать, чем обеспечить, а сейчас настало "время выводов", поэтому решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Зеленский поблагодарил всех наших военных летчиков, инженеров, воинов мобильных огневых групп, расчетов ПВО - всех, кто действительно бьется для Украины и добавил, что "это нужно так же на командном уровне - мы должны усиливаться".

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