В указе не указаны причины увольнения.

В пятницу, 30 августа, президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука.

Соответствующий указ главы государства под №600/2024 от 30 августа 2024 года обнародовал Офис президента. "Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

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Как известно, Олещука назначили командующим Воздушных сил 9 августа 2021 года. Он сменил на этой должности Сергея Дроздова. До этого Олещук был начальником штаба - первым заместителем командира Воздушного командования "Восток".

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