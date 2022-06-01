Усыновление ребенка в Украине упростили - в приложении "Дия" появляется кнопка "усыновление".
Со среды, 1 июня, в "Дии" можно подать заявку на консультацию насчет усыновления, а позже функционал расширится, рассказала уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в эфире программы "Сніданок з 1+1".
"...кнопка "усыновление" появляется в "Дии". И теперь, через несколько месяцев, начиная с сегодняшнего дня, будет появляться еще и еще функционал, и все документы смогут подать - позже, не сегодня - сегодня только заявку на первичную консультацию можно подать через "Дию", - отметила собеседница.
По ее словам, позже через приложение можно будет подать пакет документов на кандидата в усыновители, в опекуны, в родители-воспитатели приемной семьи или детского дома семейного типа, а также ознакомиться с анкетами детей.
"...До конца августа будет этот функционал полностью в "Дии". На сегодня - пока это только заявка на консультацию...", - подчеркнула Герасимчук.
Заместитель министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко на пресс-конференции заявил, что в нашем государстве более 17 тысяч детей нуждаются в усыновлении, а кандидатов на усыновление в разы меньше.
Напомним, в начале января стало известно, что в приложении "Дия" уже зарегистрировались более 13 миллионов пользователей.
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