В приложении сейчас доступны 15 документов и 9 услуг.

В приложении "Дія"уже зарегистрировались более 13 млн пользователей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Только что прошли отметку в 13 миллионов уникальных пользователей "Дії". За 2021 год мы выросли больше, чем в 5 раз. Сейчас ежедневный прирост новых пользователей — плюс 50-70 тысяч. Это сумасшедшие темпы роста даже для любого технологического бизнеса", - сообщил министр.

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Он напомнил, что в приложении сейчас доступны 15 документов и 9 услуг, все пользуются COVID-сертификатами, водительскими правами, оплачивают налоги.

"Для украинцев "Дія" — это способ общения с государством в несколько кликов, пример здоровой коммуникации между человеком и государством. Для меня как менеджера "Дія" — это возможность сделать проект, который точно войдет в историю Украины", - заявил Федоров.

Он добавил, что "Дію" уже принимают более 1,8 тыс. организаций по всей стране.

Порталом "Дія" также пользуются 12 млн украинцев. 72 госуслуги онлайн в разных сферах уже доступны для каждого.

"Пройденный этап для "Дії" — только часть нашей глобальной визии. Мы уверенно движемся по плану. "Дія" объединила крутую команду профессионалов ради одной цели — создать самое удобное государство в мире с точки зрения получения услуг", - заявил Федоров.

Как сообщал УНИАН, приложение "Дія" заработал в тестовом режиме в декабре 2019 года, официально - в феврале 2020 года.

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