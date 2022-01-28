По словам министра цифровой трансформации, за год аудитория приложения выросла на более чем 10 млн пользователей.

Государственное приложение "Дия" попало в рейтинг самых популярных мобильных приложений в Украине, заняв 11-е место в рейтинге и почти догнав по количеству аудитории Facebook Messenger.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Дия" почти догнала Facebook Messenger в рейтинге самых популярных приложений в Украине. Если в цифрах, то это 73,9% и 74,4% (аудитории - УНИАН)", - написал министр.

Федоров также подчеркнул, что за год количество пользователей "Дия" увеличилось на более чем 10 млн.

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"На сегодня "Дией" пользуются 13,8 млн уникальных пользователей. В январе прошлого года нас было 3,5 млн. Это невероятный рост — больше 10 млн за один год", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Киевского международного института социологии, показатель пользования сервисом "Дия" за год вырос больше, чем в 2,5 раза - с 13% в 2020 году до 30% в 2021 году. По крайней мере одной цифровой услугой за год воспользовались 60% респондентов, по сравнению с 53% в 2020 году.

Справка УНИАН. Портал "Дия" - это единственный сайт государственных услуг в Украине. По состоянию на конец 2021 года, приложением пользовались более 12 млн украинцев, что почти в 5 раз больше, чем на конец 2020 года (2,5 млн пользователей).

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