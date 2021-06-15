Верующие выступают против переименования УПЦ МП в Русскую Православную Церковь.

Прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата отправились крестным ходом к Офису президента с намерением пожаловаться на якобы религиозные гонения.

Тысячи прихожан отправились на Банковую, с собой они взяли деревянные кресты и хоругви, некоторые распевают псалмы.

Как сообщает сайт Сегодня, верующие выступают против переименования УПЦ МП в Русскую Православную Церковь. Речь идет о законопроекте №2662-VIII. Кроме того, протестующие против якобы религиозного рейдерства.

15 декабря 2018 года на признанном Вселенским патриархатом поместном соборе путем объединения украинских православных юрисдикций на почве полной канонической независимости образовалась Православная церковь Украины.

В том же месяце Синод Православной церкви России не признал Православную церковь Украины и призвал другие поместные православные церкви ее не признавать. Зарубежные автономии Московского патриархата в унисон с материнской церковью также высказались о непризнании ПЦУ, в частности УПЦ МП.

Подписание и получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины состоялось 5-6 января 2019 года в соборе святого Георгия, кафедральном соборе Вселенского Патриархата. Москва вновь выступила против. Такие действия РПЦ спровоцировали схизму с Константинопольским патриархатом.

Ранее украинская разведка обратила внимание на угрозу формирования парамилитарных группировок под крылом Русской православной церкви в Украине, также известной как Украинская православная церковь Московского патриархата. Председатель СВР констатировал, что Кремль активно использует русское православие в Украине для достижения собственных целей.

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Автор: Яна Ставская