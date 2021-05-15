Большинство верующих находились внутри храма без защитных масок. О соблюдении дистанции даже не может идти речи.

В Харьков, который лишь недавно покинул "красную зону" карантина, с визитом прибыл предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий. Он устроил литургию с нарушением всех карантинных норм.

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Как сообщает "Суспільне", действие состоялось в Благовещенском кафедральном соборе. Большинство верующих находились внутри храма без защитных масок. О соблюдении дистанции даже не могло идти речи.

Предстоятель УПЦ прибыл в Харьков утром 15 мая, сообщили в Харьковскому горсовету.

С прямой трансляции мероприятия на канале TriolanLive в YouTube видно, как плотно друг к другу стоят люди в помещении. Почти все — без защитных масок, в том числе священнослужители. В соборе много пожилых людей, дети.

Отметим, что в литургии приняли участие и 57-летний политик Вадим Новинский, а также секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Во время литургии предстоятель УПЦ Онуфрий вручил митрополиту Харьковскому и Богодуховскому Онуфрию церковную награду к 50-летию, которую не смог передать год назад.

"Выполнить тот долг, который я должен был выполнить год назад, но эпидемии помешали", — пояснил предстоятель УПЦ Онуфрий.

Харьковский митрополит Онуфрий тоже вспомнил эпидемию в своем слове.

"И сегодня, правя божественную литургию, мы слышали, как вы молитесь за наш народ, за нашу церковь, за Украину, за тех, кто болеет такой страшной болезнью не только в Украине, но и во всем мире", — сказал митрополит Харьковский и Богодуховский.

После литургии в сквере рядом с собором было запланировано освящение памятника митрополиту Никодиму и презентация книги "История Харьковской епархии" (новейшего периода) в церковно-историческом музее Харьковской епархии.

Как сообщили пресс-службе полиции Харьковщины, возле храма дежурили около 150 полицейских. Пока неизвестно, составили ли правоохранители хотя бы 1 протокол. Однако на обнародованных кадрах видно, что полиция не пыталась вывести людей или сделать замечание тем, кто нарушает дистанцию.

После завершения литургии секретарь полиции Харьковщина Анна Третьякова сообщила, что информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений.

Коронавирус в Харькове: что известно

Харьков находился в "красной зоне" карантина 25 дней. Эпидемиологическая ситуация несколько улучшилась лишь 6 мая. Именно тогда область стала "желтой".

В то же время в регионе запрещены массовые мероприятия, в том числе и религиозные, с участием более 1 человека на 4 квадратных метра площади здания или территории или наполненностью залов более 50% мест.

Согласно данным Минздрава, за минувшие сутки коронавирус в Харькове диагностировали у 630 человек. Всего с начала пандемии болезнь подхватили 143 045 человек.

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Автор: Виктория Гордиенко