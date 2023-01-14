Богослужение запланировано на 9 утра.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний на праздник Крещения 19 января проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

"Торжественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 19 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры", - говорится в сообщении спикера ПЦУ Евстратия Зори.

Спикер отметил, что разрешение от Министерства культуры и информационной политики ПЦУ получила, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра" подписано соответствующее соглашение.

Видео дня

Он уточнил, что начало богослужения в 9 часов утра.

"Просим с пониманием отнестись к мерам безопасности и возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением. Приглашаем украинских верующих к общей молитве", - сообщил Зоря.

Служба Епифания в Лавре

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний 7 января провел историческое богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Это впервые ПЦУ проводила рождественскую службу в Лавре.

Перед этим ПЦУ получила разрешение на аренду от заповедника, который находится в собственности государства. Ранее богослужение на Рождество в Успенском соборе проводила только УПЦ МП.

Вас также могут заинтересовать новости: