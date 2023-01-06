Там называют свое пребывание в помещениях, срок аренды которых уже истек, "правомерным и законным".

В Украинской православной церкви Московского патриархата жалуются на противоправные действия в связи с расторжением договора об аренде помещений на территории Киево-Печерской лавры.

Как сообщили на сайте церкви, уже было направлено исковое заявление "о преодолении препятствий для использования Успенского собора и Трапезного храма" в связи с якобы противоправными действиями руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

В УПЦ МП утверждают, что в соответствии с постановлениями правительства договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых завершается в период военного положения, считаются автоматически продленными на период действия военного положения и в течение 4 месяцев после. Якобы потому прерывание договора аренды УПЦ МП было противоправным, и духовенство и верующих незаконно не допускают к молитве в храмах Верхней Лавры. Утверждают также, что в заповеднике не предупредили о завершении договора аренды за месяц, как должны были.

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"Одностороннее прерывание руководством заповедника "Киево-Печерская лавра" договора аренды Успенского собора и Трапезного храма монастырем Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра Украинской Православной Церкви является противоправным и не требовалось Указом Президента Украины или другими нормативными документами. ... В случае, если Минкультуры и Заповедник имеют другую позицию, они могут доказать свою правоту в суде, а до тех пор пользование мужским монастырем Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра Успенским собором и Трапезной церковью является правомерным и законным", – говорится в заявлении.

Кроме этого, УПЦ Московского патриархата пригрозила уголовной ответственностью в случае, если Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний будет допущен на территорию святыни.

"Ожидается, что администрацией [заповедника] будут приняты необходимые меры для недопущения произвола со стороны ПЦУ на охранной музейной территории. В противном случае само же руководство будет нести уголовную ответственность за возможные убытки, связанные с использованием собора лицами, с которыми не заключено никаких документов, гарантирующих ответственность за сохранение архитектурного памятника XII-го века, которым является Успенский собор Лавры", – заявляют в УПЦ МП.

Ситуация вокруг Киево-Печерской Лавры

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) арендовала две крупнейших церкви на территории Верхней Лавры - Успенский собор и Трапезный храм. В конце декабря стало известно, что срок аренды истек, и Министерство культуры и информационной политики рекомендовало не продолжать его.

Наместник Успенской Киево-Печерской лавры Павел Лебедь ("Мерседес") обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом вмешаться в ситуацию, и с 1 января 2023 года представители УПЦ МП потеряли доступ к храмам.

5 января министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры вернули государству – соответствующая комиссия, которая занималась передачей этих главных храмов святыни, завершила работу.

В то же время, акцентировал он, митрополит Павел, который должен был подписать акт, на последнее заседание комиссии не явился. Впрочем это не стало препятствием для возвращения государственного имущества.

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