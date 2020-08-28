Объединённая еврейская община Украины провела анализ видео конфликта и пришла к выводу, что в нем нет признаков антисемитизма и он имеет имущественный характер.

27 августа в Умани произошёл конфликт, участниками которого стали местные жители и прибывшие брацлавские хасиды.

Об этом сообщает JewishNews.

Видео конфликта опубликовал Сергей Алексеев, который подписал ролик как «Ночной штурм туристами Умани».

На видео видно, как местные жители кричат на брацлавских хасидов и полицию, требуя, чтобы паломников не пропускали дальше. В качестве аргумента некая женщина кричала, что это «незаконное строение».

Стоит отметить, что один из мужчин пытался донести на английском языке, что это его дом. Но женщина, имя которой неизвестно, продолжала утверждать, что это незаконное здание, и у нее есть некие документы.

Когда брацлавские хасиды пытались обойти толпу и пройти к дому, местные жители толкали их и преграждали путь, используя нецензурную лексику.

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Кроме этого, местные жители обращались к полиции по поводу того, почему они защищают брацлавских хасидов. Полиция отвечала, потому что граждане лезут драться к паломникам.

Когда один из брацлавских хасидов предпринял попытку пройти, началась потасовка. Полиция разнимала людей, а жители Умани кричали, что полиция «против них». При этом, человек, который снимал видео, называл брацлавского хасида «чучелом», а также подстрекал других мужчин забирать чемоданы паломников.

Также мужчина за кадром сказал: «Вот такие туристы в чужой стране, нормально? На полицию бросаются, хорошие туристы, нормальные».

Как сообщили Объединённой еврейской общине Украины в Фонде имени Раби Нахмана, этот случай не является проявлением антисемитизма. Кроме этого, по словам представителей Фонда, данная постройка, из-за которой случился конфликт, является узаконенной.

Отметим, что в комментариях под видео пользователи разделились: большинство комментаторов обвиняют жителей Умани в жестоком обращении с паломниками и в агрессивном поведении.

Напомним, что Объединённая еврейская община Украины обращалась к Арсену Авакову, министру внутренних дел Украины, с просьбой усилить безопасность в Умани в связи с паломничеством брацлавских хасидов.

Объединённая еврейская община Украины провела анализ видео конфликта и пришла к выводу, что в конфликте жителей Умани и брацлавских хасидов нет признаков антисемитизма, а сам конфликт имеет имущественный характер.

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Автор: УНИАН