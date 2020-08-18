Еврейская община Украины обратилась к Арсену Авакову с просьбой обезопасить паломников-хасидов

Объединённая еврейская община Украины направила обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой усилить безопасность в Умани в связи с грядущим паломничеством брацлавских хасидов.

Обращение ОЕОУ последовало после того, как на сайте Кабинета министров Украины было обнародовано совместное заявление правительств Украины и Израиля, в котором говорится о том, что паломничество разрешено.

От имени Объединённой еврейской общины Украины — крупнейшей всеукраинской еврейской организации, в составе которой 137 еврейских общин и организаций Украины, прошу: Принять все возможные меры для обеспечения безопасности паломников, которые будут находиться на праздновании Рош а-Шана в г. Умань Черкасской области. В первую очередь, прошу увеличить количество личного состава в г. Умань Черкасской области для обеспечения должной безопасности брацлавских хасидов. Усилить контроль за соблюдением норм карантина во время паломничества. Помня ситуацию с массовыми беспорядками 19 и 20 февраля 2020 года в поселке Новые Санжары Полтавской области, которая возникла в связи с обеспокоенностью местной громады по поводу распространения коронавирусной инфекции, этот вопрос имеет большой резонанс в еврейском сообществе. Поэтому ОЕОУ обеспокоено относится к возможной эскалации конфликта и насильственным действиям по отношению к хасидам.

Михаэль Ткач, руководитель ОЕОУ

Напомним, что несмотря на то, что паломничество брацлавских хасидов в Украину разрешили, правительства Украины и Израиля призвали паломников воздержаться от него из-за серьезной эпидемиологической ситуации.

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Автор: УНИАН