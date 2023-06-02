В то же время, власти Киева разбираются с вопросом обустройства укрытий, на которое выделили 1,2 миллиарда гривен.

После инцидента с гибелью двух женщин и ребенка, которые не смогли попасть в укрытие во время ночной атаки на Киев, власти столицы приняли решение о круглосуточном доступе граждан к укрытиям.

"Принято решение о круглосуточном доступе к укрытиям – обязательное для выполнения всем учреждениям. Обязательнен контроль всех ответственных служб. К контролю за доступом будет приобщена общественность", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко Telegram.

Городской голова уточнил, что жители столицы могут становиться инспекторами общественного контроля и помогать проверять доступность укрытий.

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"Обращаться нужно в департамент муниципальной безопасности. Патрульная полиция, и мы за это благодарны, поможет проверять доступность укрытий во время воздушной тревоги в комендантский час", – отметил мэр.

В то же время власти Киева разбираются с вопросом обустройства укрытий. По словам Кличко, для РГА на обустройство укрытий было выделено 1,2 млрд гривен, но использование средств крайне неудовлетворительное.

"В прошлом году город выделил 320 млн гривен. В этом году-более, чем 900 миллионов. То есть, в целом — 1,2 миллиарда гривен из городского бюджета выделили районам на обустройство укрытий. Этими средствами, подчеркну, распоряжались и распоряжаются РГА города. Ответственными являются главы районов. ... В конце июня подведем итоги использования средств на обустройство укрытий", – сообщил городской голова и добавил, что возможны новые обращения к президенту по поводу отстранения или увольнения глав районов.

На ближайшем внеочередном заседании, которое состоится 8 июня, Киевсовет обратится к парламенту по поводу установлению ответственности, в том числе, частных собственников помещений укрытий, за недопуск людей и ненадлежащую работу укрытий, анонсировал мэр Киева.

Проблемы с укрытиями в Киеве - что сообщалось

1 июня после трагедии с гибелью возле укрытия в Деснянском районе столицы трех человек (двух женщин и ребенка), которые во время ракетного обстрела не смогли попасть в бомбоубежище из-за закрытой двери, в столице начали активно проверять состояние и доступность укрытий для граждан.

Местные власти объяснили, что сейчас в городе есть укрытия трех форм собственности: государственной, коммунальной и частной. Директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук отметил, что ответственность за укрытие несет непосредственно балансодержатель. Он определяет коменданта и ответственных лиц, которые должны открывать укрытия во время воздушной тревоги круглосуточно и предоставлять свободный доступ гражданам.

В КГГА заявили, что ключи от укрытий должны быть и у жильцов домов рядом. В случае, если укрытие закрыто, в КГГА посоветовали звонить 101 или 15-51. Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы приедут и срежут замок, даже если это укрытие, находящееся в частной собственности.

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