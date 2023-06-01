Сегодня уже принято решение о том, чтобы укрытия были открыты постоянно.

В КГГА завили, что ключи от укрытий должны быть не только у комендантов балансодержателя, но и у жильцов близлежащих домов.

Об этом во время пресс-брифинга сказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, коменуя ситуацию с доступом людей к укрытиям, который не всегда есть во время воздушной тревоги.

"Мы настаиваем на том, что ключи от убежищ должны быть не только у комендантов, ответственных лиц балансодержателя, но и у активных жителей домов, проживающих рядом, которые могут тоже параллельно открыть эти убежища... балансодержатель должен выдать ключи для всех желающих, кто живет в доме, кто использует это хранилище. Закон это не запрещает. И мы неоднократно доводили эту информацию до балансодержателей", - подчеркнул Ткачук.

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По его словам, сегодня уже принято решение о том, чтобы укрытия были открыты постоянно.

"До этого были разговоры о том, что мы не можем держать их постоянно открытыми, потому что там сделаны ремонтные работы, бездомные будут организовывать себе ночлег в этих укрытиях. Но мы не имеем другого выхода как держать их в постоянно открытом состоянии, потому что последние несколько дней мы начали получать удары баллистическими ракетами", - добавил Ткачук.

Руководитель департамента подчеркнул, что ответственность за укрытие несет непосредственно балансодержатель. Сейчас в городе есть убежища трех форм собственности: государственной, коммунальной и частной.

"Балансодержатель определяет коменданта и ответственных лиц, которые должны открывать ступени во время воздушной тревоги 24/7 и предоставлять свободный доступ граждан... если человек пришел и убежище закрыто граждане могут набирать 101 или 15-51. Спасатели нашей коммунальной аварийно-спасательной службы приедут и срежут замок. Даже если частная форма собственности. Эту ответственность я беру на себя", - сказал Ткачук, отметив, что такие работы уже выполняли в феврале прошлого года и в других месяцах, когда были активны боевые действия.

По его словам, после последнего обстрела поступили жалобы от жителей относительно закрытых 22 укрытий. Эти укрытия уже проверены. Он заверил, что в целом все убежища проверяются постепенно.

"В райадминистрациях есть отделы гражданской защиты, которые вместе с ГСЧС проводит постоянный контроль и регирование на жалобы, которые приходят по конкретным адресам. Но когда мы приходим с проверкой – у всех все хорошо, но ночью, во время воздушной тревоги – комендант не приходит и не открывает", - сказал Ткачук, пояснив, что согласно действующему законодательству сегодня наказание относительно невыполнения мер гражданской защиты –только административное, даже не уголовное.

Также по его информации, во время проверок зафиксировано невыполнение балансодержателями работ, связанных с ремонтными работами. Хотя, как отметил он, город в этом году выделил 350 млн грн для проведения соответствующих ремонтных работ в подвальных помещениях.

Как сообщил Ткачук, с 2014 года в городе проверили почти 13 тыс. подвальных помещений, но только около 3,5 тыс. отвечали первоначальным требованиям для того, чтобы их могли использовать как защитные сооружения.

"В нашем городе действительно есть очень много подвальных помещений, но они не приспособлены, их надо ремонтировать", - резюмировал он.

Последнее убежище, которое было построено в Киеве, – в 1985 году.

Ткачук также сообщил, что сейчас в департаменте работают правоохранительные органы.

"В настоящее время прокуратура уже работает в нашем депратменте. Изымаются документы, мы предоставляем информацию об обращениях граждан, как мы реагировали, какие мы предпринимали действия. Эти наши действия сейчас оценивает прокуратура, правоохранительные органы. Мы с ними сотрудничаем", - сказал Ткачук.

Гибель людей у укрытия

Сегодня ночью российские войска атаковали Киев 10 баллистическими ракетами "Искандер-М" и "Искандер-К". Украинская противовоздушная оборона сбила все ракеты, однако от обломков пострадали 19 человек. Из них три человека погибли, в том числе 1 ребенок. Из 16 травмированных 9 человек госпитализировали, один из них – в тяжелом состоянии. Семеро-получили амбулаторную помощь, в том числе 1 ребенок.

Известно, что две женщины и ребенок погибли в Деснянском районе столицы. Они направлялись в укрытие в местной поликлинике. Муж од нойиз погибших рассказал журналистам, что дверь в укрытие оказалась закрытой. Сейчас обстоятельства расследуют правоохранители, СБУ и прокуратура.

В результате атаки повреждены три школы, детский сад, шесть домов и полицейский участок.

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