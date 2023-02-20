Президент отметил, что если Украина проиграет, то потеряет все.

Украина готовится к короткой войне и победе, поскольку россиянам никогда не удастся захватить страну.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ, передает Corriere della Sera. "Россияне еще не поняли, что мы сегодня сильнее, чем были год назад, и им никогда не удастся захватить Украину, как они надеялись", - заявил Зеленский.

"Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе. Чем быстрее она будет, тем меньше у нас будет жертв. В 2014 году конфликт заморозился, и это не пошло нам на пользу. Минские соглашения дали Путину время подготовиться к нападению, мы не попадем в ту же самую ловушку снова. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, дома", - высказался президент.

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Относительно поддержки западных партнеров Зеленский отметил, что "никто не любит воевать в одиночку". "Тот, кто считает, что в какой-то момент нас могут покинуть, означает, что он не понял глубинной мотивации нашей битвы. Мы не триста спартанцев и не чувствуем себя героями, мы знаем, что за нами стоит Европа и те, кто понимает опасность российской угрозы", - пояснил он свою точку зрения.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, не боится ли он нового российского наступления, Зеленский заявил, что украинские войска сейчас намного сильнее российских.

"Мы знаем, что если проиграем, то потеряем все: дома, детей, родителей, поэтому для нас не имеет значения, будет ли это старое или новое наступление. После того, что произошло 24 февраля 2022 года, компромиссов больше нет. Было нарушено международное право, нарушено все человеческое, что может быть человеческим. Мы их не боимся. Никто их не боится, все идет не по их плану", - подытожил Зеленский.

Ситуация на Донбассе

Российские оккупанты будут пытаться захватить полностью Донецкую и Луганскую области до конца марта. Резкий рост потерь среди захватчиков согласуется с данными разведки, что РФ бросила все ресурсы, чтобы это сделать.

По оценке аналитиков ISW, война истощила резервы техники и живой силы страны-оккупанта, необходимые для нового наступления на востоке Украины.

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