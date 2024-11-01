В случае того, если отправление не имеет надлежащей упаковки, ее можно приобрести непосредственно в отделении.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" с 11 ноября прекратит принимать ненадлежащим образом упакованные отправления из-за введения автоматизированных сортировочных линий, которые позволят доставлять отправления между городами Украины уже на следующий день. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Отмечается, что все посылки, которые будут обрабатываться на автоматизированных линиях, должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений.

При этом клиенты могут использовать собственные коробки, если они отвечают требованиям надежности и сохранения целостности отправлений. Компания не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), с выпуклыми поверхностями или с повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна.

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В "Укрпочте" добавили, что в случае, если отправление не имеет надлежащей упаковки, ее можно приобрести непосредственно в отделении. Стоимость коробки - от 5 грн до 40 грн.

Отправления некоробкового формата, с острыми или выступающими частями, без ровной основы, с нестандартными размерами непригодны для обработки автоматизированными сортировочными линиями. Они будут обрабатываться вручную. Стоимость таких отправлений - выше и рассчитывается по тарифу для негабаритных отправлений.

"Укрпочта" - последние новости

Ранее гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявлял, что в Украине появится возможность доставлять товары из американского онлайн-маркета Amazon и других крупнейших маркетплейсов. Для этого "Укрпочта" проводит активные переговоры о соглашении с почтовой службой США USPS, которая может начать работать уже в 2025 году.

Также сообщалось, что 1 октября "Укрпочта" ко Дню защитников и защитниц Украины ввела в обращение благотворительную почтовую марку "Под покровом Богородицы". На марке изображена Пресвятая Богородица, которая своим омофором окутывает и защищает украинских воинов.

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