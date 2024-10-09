По словам Смелянского, качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе "Резерв+" или "Оберіг".

"Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч повесток военнообязанным, их доставляют и сегодня. Об этом рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Доставляем. Эти письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД (Правил дорожного движения), которые мы доставляем", - сказал гендиректор в интервью Украинскому Радио.

Он утверждает, что уже передано в доставку более 20 тысяч повесток, они доставляются и сегодня.

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"Просьба к людям отнестись с пониманием. И еще раз: качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе "Резерв+" или "Оберег". Кстати, даже есть адрес - Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку", - пояснил Смелянский.

Он выразил надежду, что благодаря Вооруженным Силам Украины "рано или поздно мы это сможем сделать". Генеральный директор "Укрпочты" добавил:

"Поэтому да, рассылаем. Четкий контроль каждой повестки, они все номерные, они защищены. То есть, это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем".

Мобилизация в Украине - рассылка повесток по почте

Кабинет министров Украины принял новые изменения в правила предоставления услуг почтовой связи относительно доставки повесток. Рекомендуемые письма с пометкой "Повестка ТЦК" будут доставлять адресату лично. В случае отсутствия адресата по месту жительства работники почты будут оставлять сообщение в почтовом ящике или будут сообщать ему по телефону.

Важно, что если в течение трех рабочих дней после информирования адресат не появится для получения письма, почтовый работник будет ставить отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", и письмо будет возвращено к отправителю.

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