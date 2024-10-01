Средства от продажи марок будут направлены на помощь Вооруженным силам Украины.

Государственная "Укрпочта" ко Дню защитников и защитниц Украины вводит в обращение благотворительную почтовую марку "Под покровом Богородицы".

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора. "Каждый год полномасштабной войны мы думаем, какой должна быть марка, которая отметит этот день. Сегодня мысли всех украинцев часто там - на Покровском направлении. Поэтому именно там, как и по всей стране, сегодня состоится торжественное погашение. А сама марка будет называться "Под покровом Богородицы", - сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Отмечается, что на марке изображена Пресвятая Богородица, которая своим омофором окутывает и защищает тех, кто сейчас на передовой защищает нашу землю.

Видео дня

Тираж почтовой марки "Под покровом Богородицы" составляет 420 000 экземпляров. Художник - Александр Охапкин. Средства от продажи выпуска будут направлены на помощь Вооруженным силам Украины. Марка с сегодняшнего дня доступна в интернет-магазине "Укрпочты", а также в отделениях и филателистических магазинах.

"Укрпочта" - последние новости

В августе "Укрпочта" выпустила новую почтовую марку "Все будет UA!", посвященную Дню Независимости Украины. Тираж выпуска составил 800 тысяч почтовых марок.

Ранее "Укрпочта" внедрила услугу курьерской доставки для 20 городов и сел Киевской области. Жители этих населенных пунктов могут воспользоваться доставкой от "Укрпочты".

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