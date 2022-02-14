Также в "Суспильном" рассказали, почему произошла путаница в прямом эфире во время объявления результатов Нацотбора.

Украину могут дисквалифицировать с Евровидения 2022. На фоне скандала вокруг победительницы Нацотбора Алины Паш, которую обвиняют в подделке справки о поездке в Крым, организаторы Национального отбора на музыкальный конкурс сделали печальное заявление.

Об этом шла речь на пресс-конференции, которую дали представители "Суспильного".

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий рассказал, что Украине может грозить дисквалификация с конкурса. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов. Причина возможной дисквалификации в скандале, в котором могут увидеть политизированность.

"Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться", - сообщил Чернотицкий.

Также в "Суспильном" пояснили, почему возникла путаница в прямом эфире во время объявления результатов Нацотбора. По словам представителей, это произошло из-за сбоя в работе турнирной таблицы.

Кроме этого, организаторы Нацотбора обратились к СМИ. В "Суспильном" просят "ответственно" отнестись к освещению информации. Любое слово или решение о Евровидении и участии в нем Украины может быть расценено как политизация.

Скандал на Нацотборе на Евровидение: что известно

12 февраля Алина Паш одержала победу в финале Нацотбора на Евровидение 2022. Не обошлось без скандалов. Выяснилось, что певицу в 2019 году внесли в базу сайта "Миротворец". Причина заключалась в том, что певица якобы незаконно посещала Крым.

После этого Алина Паш отреагировала на скандал вокруг Евровидения. Она предоставила доказательства того, что она посещала оккупированный Крым законно, через украинскую границу. Но впоследствии певицу обвинили в подделке справки о поездке в Крым. "Суспильне" уже отреагировало на это заявление.