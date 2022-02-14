Победительница Нацотбора на Евровидение 2022 в Украине попала в Крым из России, а справка от ГПСУ – подделка, утверждает активист.

Активист Сергей Стерненко утверждает, что украинская певица Алина Паш подделала справку от Государственной пограничной службы Украины о поездке в захваченный Россией Крым в 2015 году. "Суспильне" уже отреагировало на обвинение.

В справке говорится, что певица в августе 2015-го попала на полуостров через админграницу в Херсонской области, но Стерненко, опираясь на собственные источники в ГПСУ и других структурах, сообщил в Telegram, что артистка попала в Крым именно с территории России.

По его данным, певица сперва улетела из Киева в Москву, а затем воспользовалась российскими авиалиниями, чтобы попасть в Крым.

"...гражданка Украины Алина Ивановна Паш 11.08.2015 рейсом Киев – Москва покинула территорию Украины. Вернулась она обратно авиарейсом Домодедово – Киев только 14.08.2015. В оккупированном Крыму она находилась 12.08.2015. Соответственно, после прибытия в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины", – утверждает Стерненко.

Активист добавил, что в связи с этим "Суспильне" обязано отменить результаты Нацотбора на международный песенный конкурс Евровидение 2022.

"Суспильне" уже отреагировало на сведения, опубликованные Стерненко. Суспильный вещатель обратился в ГПСУ и попросил подтвердить или опровергнуть факт подделки справки о визите Паш в Крым.

Участие Алины Паш в Нацотборе на Евровидение едва не было сорвано после того, как в СМИ появилась информация о ее незаконной поездке в Крым. Артистка опровергла все обвинения.

Ранее "Суспильне" обратилось в ГПСУ, чтобы узнать информацию о визите Паш в Крым, но в ведомстве отказались предоставлять данные, поскольку они являются конфиденциальными.

Потом команда артистки предоставила справку от ГПСУ, и благодаря документу Паш продолжила участие в отборе на Евровидение.

Напомним, 12 февраля Паш одержала победу в финале Нацотбора на Евровидение 2022. Позже выяснилось, что певицу в 2019 году внесли в базу сайта "Миротворец", причина – незаконный въезд в Крым.

Проведение Евровидения 2022 запланировано в итальянском городе Турин. В 2021-м победу одержал представитель Италии – рок-группа Maneskin. Полуфиналы конкурса должны состояться 10 и 12 мая, а финал – 14 числа.

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