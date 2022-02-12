Певицу внесли за незаконное посещение оккупированного Крыма.

Реперша Алина Паш, которая победила 12 февраля в финале нацотбора Евровидения и в этом году будет представлять Украину в Турине, оказался внесенной в базу "Миротворец".

Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Музыкантшу внесли еще в 2019 году за сознательное незаконное пересечение украинской границы с целью посещения в оккупированный Крым.

Как писал УНИАН, участие певицы в Нацотборе едва не сорвалось после появления в СМИ информации о поездке реперши в оккупированный Крым с нарушением украинского законодательства. Все обвинения Алина Паш тогда отвергала.

Победа Алины Паш в финале Нацотбора

Алина Паш (Alina Pash) одержала победу в нынешнем Нацотборе Евровидение 2022. Уже весной реперша будет представлять Украину в итальянском Турине.

Песню для финала звезда выбрала, по ее же словам, неудачную. Однако и члены жюри, и зрители встретили очередной эксперимент Паш приветливо.

Джамала даже растрогалась оригинальным исполнением конкурсной песни, а Тина Кароль, сотрудничавшая с девушкой в других проектах, обратила внимание на кардинальное изменение стиля рэперши.

В итоге Паш получила наивысший балл от жюри и зрителей, сорвав победу из рук не менее сильных соперников – Kalush и Wellboy.

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