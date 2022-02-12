Всего в финал нацотбора прошли 8 конкурсантов.

Alina Pash представит Украину на международном конкурсе "Евровидение" 2022, который в этом году пройдет в итальянском Турине.

Всего в финал нацотбора прошли 8 конкурсантов: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Группе Cloudless пришлось выходить на сцену дважды из-за технических проблем со звуком во время первого выступления.

Победителя нацотбора выбирают по результатам голосования зрителей и жюри в соотношении 50% на 50%. Соответственно, Alina Pash и Wellboy получили самые высокие баллы от членов жюри и от зрителей.

В 2022 году организаторы "Евровидения" обновили правила – вместо двух полуфиналов и одного финала будет только финал.

Смотрите все выступления исполнителей по ссылке.

Евровидение 2022: что известно о конкурсе в этом году

Хозяином Евровидения-2022 является итальянский город Турин, ведь в прошлом году на Евровидении-2021 победила итальянская музыкальная группа Maneskin.

На арене PalaOlimpico выступят участники из 41 страны.

Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая – Украина выступит в первом, а финал – 14 мая.

Италия принимает Евровидение в третий раз – раньше это было в Неаполе (1965 год) и в Риме (1991 год).

В прошлом году на Евровидении Украину представляла группа Go_A, победившая в национальном отборе 2020 года. Go_A с песней Shum тогда заняла пятое место в европейском песенном конкурсе.

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