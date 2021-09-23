Ситуация с заболеваемостью на коронавирус ухудшается, что может нести дополнительные угрозы для заробитчан из Украины, говорят эксперты.

Из-за пандемии коронавируса в Европе готовятся к новым вызовам, ВОЗ спрогнозировала там четверть миллиона смертей к концу года. Поэтому эксперты предостерегают украинских заробитчан за рубежом от опасностей.

Так, в соседней Польше на сегодня инфицировано почти 8% населения. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Читайте такжеИзнурительные будни и ужасные условия: эксперты рассказали, к чему готовится украинцам, стремящимся на заработкиУкраинцам, приехавшим на заработки в Польшу, приходится там нелегко, ведь в случае болезни попасть на прием к врачам крайне трудно. В доступе лишь частная медицина, которая очень дорога для заробитчан.

Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина объясняет, что в случае болезни работники или вынуждены покупать страхование, или обращаться в дорогие частные клиники.

Поэтому специалисты предупреждают украинских заробитчан: в случае ухудшения эпидемиологической ситуации им стоит быть готовыми и к более суровым противоковидным ограничениям в европейских странах. Их может даже ждать экстренное возвращение домой.

Автор: Григорий Бондарь