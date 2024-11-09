Глава МИД Украины призывает Евросоюз ввести санкции против российского теневого флота, с помощью которого Россия зарабатывает средства на войну.

В следующем году промышленные мощности РФ позволят ей производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского Союза вместе взятые.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем в Киеве.

"По данным украинской разведки, исходя из той информации, которая имеется у нас, в следующем году, если не будут соответствующие реагирования или предотвращения, Россия будет способна производить на 30% больше артиллерийских снарядов, чем все страны Европейского Союза вместе взятые", - подчеркнул чиновник.

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По убеждению главы МИД, уже сейчас надо это стратегически осмысливать и стратегически предотвращать.

"Прежде всего, я имею в виду так называемый теневой флот, который помогает России и сейчас в обход санкций продолжать торговать энергоносителями и нефтью. Поэтому, очень важно, чтобы дальнейшие усиления санкционной политики Евросоюза, наших союзников, также фокусировались и на этом аспекте", - сказал Сибига.

Также министр отметил, что необходимо усиливать давление на РФ.

"Должны совместно работать над новым - 15-м, пакетом санкций и усиливать санкции против стран, которые поддерживают войну России против Украины", - добавил Сибига.

В свою очередь, Боррель выразил видение насчет работы над разработкой 15-го пакета санкций против России:

"Мы должны ужесточить меры против уклонения от этих санкций, поскольку Россия не может производить без иностранных частей, чипов и других компонентов. Поэтому, мы должны использовать санкции для того, чтобы изолировать промышленный потенциал России от компонентов, которые они должны импортировать из остального мира".

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Как сообщал УНИАН, 30 октября президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что теневой флот приносит Российской Федерации за экспорт нефти больше средств, чем Украина получает от всех партнеров. Россия зарабатывает на этом теневом флоте от 10 до 12 миллиардов долларов в месяц.

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