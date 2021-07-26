Оксана Лынив стала первой женщиной-дирижером за всю 145-летнюю историю оперного фестиваля.

В немецком городе Байройт начался ежегодный оперный фестиваль — в честь открытия была исполнена опера Рихарда Вагнера "Летучий голландец".

Об этом сообщает zdf.de.

Фестиваль открылся 25 июля, а управлять оркестром доверили украинке Оксане Лынив, которую ранее признали лучшим дирижером Германии.

Читайте такжеВ ОАЭ робот дирижировал на оперном спектакле (фоторепортаж)Таким образом, она стала первой женщиной-дирижером за всю 145-летнюю историю фестиваля.

На своей странице в Facebook Лынив написала, что после выступления зрители 12-минут аплодировали стоя, а канцлер Германии Ангела Меркель, которая посетила открытие фестиваля вместе с мужем Иоахимом Зауэром, подарила ей букет цветов.

Оксана Лынив: что известно о дирижере

Оксана Лынив родилась 6 января 1978 года в городе Броды Львовской области в семье музыкантов.

Она входит в тройку самых лучших женщин-дирижеров современности.

За свою карьеру 43-летняя Лынив работала в оперных театрах Одессы, Франкфурта, Баварской государственной опере. Сейчас она занимает должность главного дирижера Оперы и филармонического оркестра в австрийском Граце, став первой женщиной на этом посту.

В 2017 году основала Украинский молодежный симфонический оркестр.

Автор: Станислав Кожемякин