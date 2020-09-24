Нью-йоркская Метрополитен-опера сообщила о «болезненном» решении полностью отменить сезон 2020-2021 года из-за продолжения эпидемии коронавируса.
Читайте такжеБолее 170 музыкантов сыграли концерт возле Национального музея истории Украины в КиевеТеатр сообщил, что его решение основано на рекомендациях органов здравоохранения и объясняется небезопасностью возобновления репетиций и спектаклей до «широкого применения вакцины, формирования коллективного иммунитета и до тех пор, пока ношение масок и социальное дистанцирование больше не будут медицинскими требованиями», передает "Голос Америки".
«Представители органов здравоохранения заявили, что это, вероятно, произойдет через пять-шесть месяцев после начала использования вакцины», – сообщила организация.
Генеральный менеджер Метрополитен-опера Питер Гелб сообщил, что убытки театра от отмены сезона составят примерно $154 млн, даже несмотря на сокращение расходов.
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