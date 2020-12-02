Дирижер отметила, что награда от ведущих немецких критиков стала для нее неожиданностью.

Украинка Оксана Лынив получила немецкую награду "Лучший дирижер 2020 года".

Читайте такжеНазваны самые популярные песни и артисты в УкраинеОб этом Лынив сообщила в соцсети. Дирижер в комментариях под заметкой сказала, что жюри отметило ее постановку оперы Белы Бартока "Замок Герцога Синяя Борода" в Баварской государственной опере.

"Неожиданная для меня награда Oper!Awards от ведущих немецких критиков, основанная оперным журналом Oper!Das Magazin. Ею в 20 различных категориях отмечаются музыкальные коллективы, оперные постановки и яркие театральные художники. Сегодня мы все должны были быть в Берлине, но из-за пандемии, церемония награждения была перенесена в онлайн формат", - написала Лынив.

Ранее Оксана Лынив стала первой женщиной-дирижеркой самого престижного оперного фестиваля мира.

Кто такая Оксана Лынив

Оксана Лынив родилась 6 января 1978 года в городе Броды Львовской области в семье музыкантов.

Первая женщина на посту главного дирижера оперы и филармонического оркестра в городе Грац. Основательница и художественный руководитель фестиваля LvivMozArt, основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины/YsOU.

Оксана Лынив работает с многочисленными ведущими оркестрами и оперными театрами Австрии, Германии, Чехии, Франции, Швейцарии, Испании, Швеции, Эстонии, Венгрии, Румынии, Японии и Украины.

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Автор: Ирина Погорелая