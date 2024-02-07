Мужчина на суде подтвердил, что написал отказ от мобилизации.

В Украине осудили за уклонение от мобилизации мужчину, получившего статус ограниченной пригодности к службе.

Как говорится в приговора Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области, уроженец города 10 октября 2023 года прошел медицинское освидетельствование и был признан ВЛК ограниченно годным к службе. Он не мог бы служить в ДШВ, плавскладе, морской пехоте и спецсооружениях, однако мог бы быть направлен в военкомат, военное учреждение или учебное заведение.

В тот же день ему вручили повестку, по которой должен был появиться в ТЦК 11 октября. Впрочем, мужчина решил написать отказ от прохождения службы. Это квалифицировали как уклонение от призыва.

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Во время судебного заседания украинец подтвердил, что отказался от мобилизации, потому что "имеет плохое состояние здоровья и не может находиться на военной службе".

Уклониста признали виновным и приговорили к пяти годам заключения. Впрочем, от отбывания наказания его освободили, назначив три года испытательного срока.

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Во время действия военного положения в стране вводится комендантский час, во время которого граждане не могут находится на улицах без наличия специальных разрешений. Также действует ряд ограничений для граждан государства, в частности, ограничение на выезд за границу, на проведение демонстраций.

Сообщалось, что в Украине хотят ввести изменения в процессе мобилизации, в частности, снизить мобилизационный возраст. Законопроект, в котором прописаны изменения, правительство уже подало в Раду.

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