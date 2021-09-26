На учениях личный состав 13-го отдельного десантно-штурмового батальона высаживался с американских самолетов C-130 "Геркулес".

В субботу, 25 сентября, на многонациональных учениях Rapid Trident - 2021 военнослужащие Вооруженных сил США и другие подразделения стран-партнеров десантировались вместе с украинскими военными.

Об этом рассказала служба связей с общественностью командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, обнародовав фото десантирований.

"Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес" с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров. К общему десантированию многонационального подразделения привлекался личный состав 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины", - сообщили в командовании.

Там отметили, что накануне личный состав, который уже имеет немалый опыт десантирования с отечественных десантных парашютных систем и различных типов летательных аппаратов ВСУ, прошел соответствующую доподготовку под руководством инструкторов Вооруженных сил США.

"Воины-десантники действовали четко и уверенно, в очередной раз подтвердив свой профессионализм и готовность совместно решать задачи с партнерами из стран НАТО", - отметили в командовании.

Международные учения Rapid Trident - 2021 продолжаются на Львовщине с 20 сентября до 1 октября. Участие в них принимают 6 тысяч военных из 15 стран-партнеров.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины позволил армиям стран-членов НАТО принять участие в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия - 2021" на территории государства.

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Автор: Катерина Комолова