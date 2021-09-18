Учения состоятся практически на всех полигонах ВСУ, а также в акватории Черного и Азовского морей.

Совет национальной безопасности и обороны разрешил армиям стран-членов НАТО принять участие в стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия 2021" на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге по итогам сегодняшнего заседания Совета.

В частности, на заседании СНБО был заслушан министр обороны Андрей Таран о совместных учениях "Объединенные усилия 2021" с украинскими международными партнерами из стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО).

"Учения начнутся уже в сентябре этого года, на следующей неделе. Мы сегодня проголосовали за допуск наших партнеров из иностранных стран к этим учениям", - сказал Данилов.

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Как сообщал УНИАН, в Вооруженных силах Украины готовятся к масштабным учениям "Объединенные усилия-2021" с участием 15 стран-членов НАТО и партнеров, которые состоятся в сентябре практически на всех полигонах ВСУ, а также в акватории Черного и Азовского морей. Ожидается, что "Объединенные усилия-2021" по масштабу превзойдут аналогичные прошлогодние учения.

Автор: Виталий Саенко