Всего уже в 17 странах можно заказать международную доставку украинского водительского удостоверения.

Еще в пяти странах стала доступной услуга заказа и доставки украинского водительского удостоверения. Об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram.

В частности, украинцы могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 17 странах Европы.

"Сегодня запускаем эту услугу для наших граждан в Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции и Австрии", - сообщил Клименко.

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Глава МВД отметил, что за почти 3 месяца от введения сервиса было получено около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Наибольший спрос наблюдается в Польше.

Министр добавил, что заказ можно сделать в несколько кликов.

"Это одна из самых популярных сервисных услуг МВД за рубежом, поэтому мы постоянно работаем над расширением списка стран, где она будет доступна", -

Как обменять водительское удостоверение за границей?

Как сообщал УНИАН, с октября 2023 года украинцы могут онлайн заказать обмен водительских прав с доставкой за пределы страны. Изначально этот сервис стал доступным для лиц, проживающих в Польше. Со временем эта услуга становится доступной во все большем количестве стран, и в частности, в Чехии, Германии и Италии.

Срок международной доставки составляет около 15 дней. Ориентировочная стоимость водительского удостоверения - 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять-960 грн.

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