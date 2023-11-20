Ранее эта услуга была доступна только на территории Польши.

С сегодняшнего дня, 20 ноября, сервис международной доставки водительского удостоверения стал доступным для украинцев в Чехии, Германии и Италии. Ранее эта услуга была доступна только на территории Польши.

Как сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти в электронный кабинет водителя, указать причину обмена удостоверения, выбрать международную доставку и оплатить услугу. После обработки заявки документ отправят "Укрпочтой".

Отмечается, что общая стоимость услуги составит ориентировочно 1300 гривень.

Видео дня

"Эта опция актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили документ, или изменили персональные данные", - говорится в сообщении.

Водительское удостоверение - последние новости

Как сообщал УНИАН, с октября 2023 года украинцы могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны. Этот сервис стал доступным для лиц, проживающих в Польше. Срок международной доставки составляет около 15 дней. Ориентировочная стоимость водительского удостоверения - 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять 960 грн.

В ноябре в государственном приложении "Дія" усовершенствовали услугу замены водительского удостоверения. Так, украинцы могут заказать доставку водительского удостоверения курьером или на отделение "Укрпочты" в "Дії". Услуга доступна как для водителей-новичков, так и для автовладельцев, которые хотят сменить пластиковое удостоверение.

Вас также могут заинтересовать новости: