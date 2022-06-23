Беларусь в одностороннем порядке разрешила украинцам собирать дикоросы в их лесах.

Украинцев предупредили о новой провокации Беларуси.

О ней рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко на брифинге 23 июня.

По его словам, на днях Пограничный комитет Беларуси разрешил украинцам из отдельных районов Ривненской области посещать леса в ландшафтном заповеднике Ольманские болота для сбора дикоросов. Однако, никаких переговоров об этом не было, решение принято Беларусью в одностороннем порядке.

Демченко акцентировал на том, что никаких договоренностей между украинской и беларуской сторонами по этому поводу не было.

"Это фактически провокация, – заявил Демченко. – Поскольку Беларусь поддерживает российскую агрессию против нашей страны, безопасность наших граждан на территории смежной страны остается под большим вопросом".

Также спикер ГПСУ добавил, что на границе с Беларусью существенных изменений в обстановке нет.

Напомним, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в ближайшей перспективе участие вооруженных сил Беларуси в агрессии против Украины является маловероятной, однако полностью не исключается.

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