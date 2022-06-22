В случае успеха на Востоке, российские оккупанты переместят войска для наступления на Севере. Это невозможно сделать внезапно и незаметно, но угроза повторного наступления на столицу остается.

В ближайшей перспективе участие вооруженных сил Беларуси в агрессии против Украины является маловероятной, однако полностью не исключается. Вместе с тем, вероятность формирования Россией новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях, к сожалению, есть. Возросла и угроза ракетных ударов по столице.

Об этом рассказал генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью Укринформ.

Командующий группировкой сил и средств обороны города Киева отметил, что столица остается для оккупантов главной целью. По его словам, сейчас безопасность Киева, Киевской области и всей Украины обеспечивается на линии соприкосновения на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Херсонщине. Однако из-за захватнических планов на Киев, не стоит исключать вариант, что россияне решат пойти в повторное наступление на Киевщине.

"Об этом нам следует постоянно помнить и не исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях за счет мер "тотальной мобилизации" резервистов, привлечения запасов техники и вооружения советских времен, которых еще есть достаточно на базах хранения", – подчеркнул Павлюк.

По его словам, в случае обострения обстановки вокруг Киева будут немедленно восстановлены взрывные инженерные заграждения на оборонительных рубежах.

"Для выполнения таких мероприятий определены подразделения, которые в сжатые сроки (сроком до 6-8 ч) способны выполнить задачу по наращиванию минно-взрывных заграждений. На вероятных направлениях выдвижения противника с северной стороны создаются лесные завалы, узлы заграждения. Основные мосты подготовлены к разрушению. Кроме того, устанавливаются и невзрывчатые инженерные заграждения, долговременные огневые сооружения и тому подобное", - сообщил командующий.

Он заверил, что оборона Киева и Киевщины постоянно совершенствуется, а подразделения теробороны имеют и противотанковые комплексы NLAW, и гранатометы Carl Gustaff, минометы и беспилотные летательные аппараты. А вскоре способности военных значительно улучшатся благодаря международной технической помощи стран-партнеров.

"Мы сделали выводы из хода боевых действий, которые происходили на Киевщине. И уверяю вас, что у нас есть определенные спланированные меры для усиления обороны Киева. В современной обороне главной целью является отбить наступление сил противника, нанести ему максимальные потери, удержать важные районы (объекты) местности и тем самым создать благоприятные условия для перехода в наступление. Вооружение подразделений территориальной обороны должно отвечать возложенным на них задачам", - подчеркнул Павлюк.

Он отметил, что несмотря на колоссальные потери, у россиян до сих пор есть человеческий и технический ресурсы для ведения войны. По его словам, в случае успеха на Востоке, российские оккупанты переместят войска для наступления на Севере. Это невозможно сделать внезапно и незаметно, но угроза повторного наступления русских на столицу остается.

Однако, по мнению генерал-лейтенанта, более вероятным сейчас является задача ракетных ударов врагом по Киеву. Поэтому Павлюк призывает киевлян и гостей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Вокруг столицы создана эффективная система противовоздушной обороны. Она может эффективно отражать атаки врага и постоянно совершенствуется. Однако в случае массированного ракетного удара возможен "прорыв" ПВО. Поэтому киевлянам нужно быть осторожными", - отметил он.

Напомним, об опасности для киевлян, особенно 20 – 23 июня предупреждал и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Причиной этого являются очередные угрозы оккупантов бить по "центру принятия решений" после того, как наши ВСУ ударили по "вышкам Бойко". Поэтому в течение этих четырех дней Арестович просит киевлян при сигнале сирен спускаться в укрытие.

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