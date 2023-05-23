Территориальное море Украины, в частности, содержит более 400 морских мин.

Отдых на морском побережье Украины остается крайне опасным. Об этом в эфире информационного телемарафона рассказала начальница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг " Наталья Гуменюк.

"К сожалению, опасность остается и она достаточно мощная, потому что море заминировано. Территориальное море Украины, в частности, содержит более 400 морских мин учитывая то, что именно оккупанты, когда провозгласили об этой опасности, означили количество мин, которое может знать только тот, кто заминировал море", - сказала Гуменюк.

Также Гуменюк добавила, что с начала года было уничтожено более 20 таких взрывоопасных предметов, но не все контролируемо.

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"Порой они взрываются бесконтрольно и в таком случае наносят ущерб окружающей местности на расстоянии до 200 метров, если это касается побережья. Подрыв такой мины непосредственно в воде может поражать все живое на расстоянии до километра, поэтому это может обернуться повреждением внутренних органов, когда вы находитесь в воде, а мина сдетонировала на таком расстоянии", - сказала она.

Кроме этого, она указала на опасность вражеских авиаударов именно по зонам отдыха.

"Враг часто атакует именно рекреационную зону, зону вдоль побережья. Если посмотреть аналитику прилетов, которые были, в частности, в Одесском регионе, это так и есть", - сказала она.

Пляжный сезон в Украине

Напомним, что военные неоднократно заявляли о невозможности отдыха у Черного моря именно из-за большого количества мин. Несмотря на это в Одессе огромное количество людей идет отдыхать на побережье, кое-кто даже купается.

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