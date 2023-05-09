Принять участие в этом экспериментальном проекте могут дети, нуждающиеся в особом социальном внимании и поддержке.

Кабинет министров согласовал предложение Министерства социальной политики по реализации в течение 2023 года экспериментального проекта по организации оздоровления и отдыха детей, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке, по принципу "деньги ходят за ребенком".

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, для реализации проекта привлекут детские оздоровительные лагеря госпредприятий "Международный детский центр "Артек"," Украинский детский центр "Молодая гвардия"; и детские учреждения высшей категории, которые содержатся в Государственном реестре имущественных объектов оздоровления и отдыха детей и расположены в Карпатском регионе.

По его словам, правительство утвердило порядок реализации проекта, а также порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для организации оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, детские центры отдыха и оздоровления будут получать средства за отдых каждого ребенка, а дети и их семьи, в свою очередь, смогут выбирать, где им отдыхать.

"Сейчас такой подход мы вводим для оздоровления и отдыха детей с инвалидностью, детей из многодетных и малообеспеченных семей, которые зарегистрированы в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях", - сказал он.

Глава правительства отметил, что в этом году планируется охватить услугами по оздоровлению и отдыху 25 тысяч детей, нуждающихся в особой социальной поддержке.

Забота о детях - новости

Как сообщал УНИАН, в этом году увеличили до 14 тысяч гривень помощь, предоставляемую для оздоровления и отдыха детей. Чтобы получить эти средства, необходимо открыть банковский счет и выбрать заведения для отдыха из зарегистрированного перечня.

Также, Верховная Рада Украины упростила регистрацию места жительства детей внутренне перемещенных лиц. Документ призван урегулировать вопрос оформления для детей документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или их специальный статус.

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