Реакции местных властей и военных на это пока не было.

В Одессе, несмотря на запрет купаться в море, на пляжах появилась защита от якорных мин, что может указывать на открытие их для отдыхающих.

В частности, в соцсетях местные жители сообщают о том, что с 1 июня заработают пляжи на Большом Фонтане.

По словам очевидцев, на некотором расстоянии от берега между пирсами в два ряда уже натягивают сетку. Люди предполагают, что это специальная защита от якорных мин, которые часто прибивает волнами к берегу, и сдерживающий фактор для отдыхающих – чтобы не заплывали, куда не нужно.

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Заявлений мэрия относительно этого пока не делала. По версии горожан, к открытию готовят, в частности, муниципальные пляжи. Кое-где даже установили новые информационные стенды с просьбой не заплывать за буйки и не находиться на пляже с 21:00 до 07:00.

Эти сообщения вызвали у горожан неоднозначную реакцию. Одни радуются такому ослаблению, другие – встревожены и раздражены.

Однако еще большее возмущение вызвал у одесситов тот факт, что, несмотря на войну, на определенных пляжах, например, "Ривьере", в районе "Аркадии", арендаторы успели выложить деревянный настил на песчаную зону, вероятно, под кафе и шезлонги. Соответствующие фото и видео также тиражируются в социальных сетях. Ранее, в мирное время, такое "обустройство" пляжей приводило к протестам в Одессе.

Реакции военных на" деятельность " на побережье города тоже пока нет.

Ситуация на пляжах Одессы: что известно

С 2022 года из-за военной агрессии РФ пользование морским побережьем Одессы было запрещено, ведь людям грозит минная опасность и вражеские обстрелы.

Несмотря на запрет, в прошлом году в регионе фиксировались случаи подрыва отдыхающих на минах.

В этом году в начале мая на одесских пляжах был аншлаг. Некоторые люди даже купались.

Военные отправили в Одесскую ОВА рекомендации о нецелесообразности открытия курортного сезона, но ответ пока не получили.

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